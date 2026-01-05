Lakástűzben meghalt egy középkorú férfi Győrben, szabadnapos tűzoltó mentett ki egy nőt az épületből

Kigyulladt egy családi ház vasárnap késő este Győrben, az épület átvizsgálásakor a tűzoltók egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg – tájékoztatta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hétfőn az MTI-t.

Mukics Dániel közleménye szerint a ház másik lakóját, egy középkorú nőt füstmérgezés gyanújával kórházba vittek. A Szittya utcában található negyven négyzetméteres családi ház egyik szobájában keletkezett a tűz, a kályha környezetében felhalmozott lomok és bútorok égtek. Egy, a közelben lakó szabadnapos tűzoltó ért elsőként a helyszínre, aki egy nőt, majd egy gázpalackot is kivitt az épületből.

A tüzet a három járművel kivonuló tűzoltók fékezték meg.

Az oltást nehezítették az épületben és annak környékén felhalmozott lomok. A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Mukics Dániel a közleményben felhívta a figyelmet, hogy tűzvédelmi szempontból is fontos az otthonok rendben tartása, a felesleges holmik növelik a tűz kockázatát, nehezítik a menekülést, akadályozzák a tűzoltók munkáját, valamint gyorsabban terjed a tűz, több mérgező füst keletkezik, és kimenekülni is nehezebb az épületből.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)