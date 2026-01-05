Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Halálra késeltek egy 16 éves fiatalt egy játszótéri szóváltás után Miskolcon

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.05. 12:56

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Őrizetbe vett a rendőrség egy 17 éves fiút Miskolcon: azzal gyanúsítják, hogy késsel megszúrt egy 16 éves fiút, aki belehalt sérüléseibe – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a főkapitányság emberölés miatt folytat eljárást a fiatalkorú fiúval szemben. Mint írták, a borsodi vármegyeszékhelyen vasárnap este egy játszótéri szóváltást követően szúrta meg a gyanúsított a 16 éves fiút. A sértett néhány lépés után összeesett, a segélyhívót ismerősei értesítették, a támadó időközben elmenekült.

A bejelentést követően a rendőrök negyedórán belül azonosították és elfogták a 17 éves fiút, aki a kihallgatásán beismerő vallomást tett

– írták.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett fiatal letartóztatását.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)

 

halálesetkéselés Miskolc

Ajánljuk még

 