Halálra késeltek egy 16 éves fiatalt egy játszótéri szóváltás után Miskolcon

Őrizetbe vett a rendőrség egy 17 éves fiút Miskolcon: azzal gyanúsítják, hogy késsel megszúrt egy 16 éves fiút, aki belehalt sérüléseibe – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a főkapitányság emberölés miatt folytat eljárást a fiatalkorú fiúval szemben. Mint írták, a borsodi vármegyeszékhelyen vasárnap este egy játszótéri szóváltást követően szúrta meg a gyanúsított a 16 éves fiút. A sértett néhány lépés után összeesett, a segélyhívót ismerősei értesítették, a támadó időközben elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök negyedórán belül azonosították és elfogták a 17 éves fiút, aki a kihallgatásán beismerő vallomást tett – írták. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett fiatal letartóztatását.