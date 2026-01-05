A viccnek is van határa: többen rosszul lettek egy zalaegerszegi iskolában, miután az egyik diák csínytevésből veszélyes vegyi anyagot helyezett el a lépcsőfordulóban

Tömeges rosszullét történt egy zalaegerszegi középiskolában hétfőn. Valószínűleg egy diák helyezett el gázképződést és ezzel rosszulléteket okozó vegyi anyagot egy lépcsőfordulóban. A rendőrség az ügyben közveszélyokozás miatt indított eljárást.

Több mint 440 diáknak, valamint felnőtteknek kellett elhagyniuk hétfőn a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum épületét, miután többen is fejfájásra, hányingerre panaszkodtak. Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI megkeresésére elmondta: az épületben lévőket a katasztrófavédelem munkatársai vezették ki az épületből. A mobil labor is a helyszínre érkezett, de az épületen belül semmiféle egészségre ártalmas anyagot nem tudtak már kimutatni, ezért mindenkit visszaengedtek. Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel azt közölte:

az orvosi ellátásra szoruló diákokat a mentők kórházba szállították.

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben közveszélyokozás bűntette miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Az esettel kapcsolatban Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP), Zalaegerszeg polgármestere a közösségi oldalán arról adott hírt az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján, hogy a Deák Ferenc Technikumban valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat. Valaki egy befőttesüveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában, az üveg pedig olyan kémiai anyagot tartalmazott – feltételezések szerint vakondok elriasztására szolgáló vegyületet –, amely nedvesség hatására reakcióba lépett.

Azokat, akik bármilyen tünetet mutattak, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállították. A mintegy negyven érintett között nincs súlyos eset, de a biztonság kedvéért megvizsgálták, megfigyelik őket – írta a polgármester. Hozzátette: a katasztrófavédelem a helyszínt átvizsgálta, az okot kiváltó anyagot eltávolította.

A rendőrség nyomozást indított, hiszen a történteket a következmények miatt nem lehet diákcsínyként kezelni – fogalmazott a polgármester.

Az iskola dolgozói az épületet és az osztálytermeket kiszellőztették, a veszély elhárult, az eredeti állapot helyreállt, a tanítás folytatódhatott – közölte Balaicz Zoltán.

Országos Mentőszolgálat: 66 diákot vittek kórházba

Frissítés: Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI kérdésére később elmondta: összesen 66 diákot szállítottak a zalaegerszegi kórházba, az érintettek többségét mentőautókkal, 22 tanulót autóbusszal vittek kivizsgálásra.

A fiatalok jellemzően hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, komolyabb egészségügyi beavatkozásra senki nem szorult – tette hozzá.

