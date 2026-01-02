Őrizetbe vettek egy 17 éves fiút, aki elmondása szerint megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát

A tájékoztatás szerint a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, azt állítva, hogy megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát a településen.
A rendőrök megkezdték a helyszíni intézkedést, és miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak – írták.
A fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították, majd emberölés elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették
– írták.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)