Őrizetbe vettek egy 17 éves fiút, aki elmondása szerint megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 17 éves szatmárcsekei fiút, aki azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, azt állítva, hogy megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát a településen.

A rendőrök megkezdték a helyszíni intézkedést, és miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak – írták.

A fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították, majd emberölés elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették

– írták.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)