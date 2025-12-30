Többtucatnyi tűzijátékot és petárdát illegálisan áruló férfit füleltek le a rendőrök

Egy budapesti férfinál a VIII. kerületben 24 darab tűzijátékot és 30 doboz petárdát találtak a rendőrök, melyek értékesítésére nem volt engedélye. Eljárás indult ellene.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a Police.hu oldalon arról tájékoztatott, hogy a rendőrségre előző nap délután érkezett egy állampolgári bejelentés, mely szerint egy férfi a VIII. kerületben tűzijátékot és petárdákat árul az autójából.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának egyenruhásai a helyszínre mentek és igazoltatták az árust, a 31 éves G. Józsefet.

A helyszíni intézkedés során kiderült, hogy a férfinál 24 darab tűzijáték és 30 doboz petárda volt, melyek értékesítésére nem volt engedélye.

A rendőrök lefoglalták az illegális árut, és polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt eljárást kezdeményeztek G. József ellen – áll a rendőrség honlapján elérhető közleményben.

Magyarországon a petárda használata és megvásárlása is tilos, birtoklása szabálysértésnek minősül.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)