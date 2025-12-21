Meghalt egy ember a Törökszentmiklósnál szombat este történt balesetben

Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amely szombaton este 22 óra körül történt Törökszentmiklós külterületén, az M4-es autóút 115. kilométerszelvényénél – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A rendőrség tájékoztatása szerint négy jármű volt részese a balesetnek, amelyben egy személy a helyszínen elhalálozott, többen sérülést szenvedtek.

A katasztrófavédelem korábban azt írta, hogy összeütközött egy autószállító tréler egy furgonnal és két személykocsival.

Az egyik autó kigyulladt, a tűzoltók hab- és vízsugárral oltották el az égő járművet. A furgon vezetője egyedül utazott a járművében, őt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen kilencen érintettek, ellátásukra mentő érkezett.

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták.

Kiemelt kép: Facebook/Országos Mentőszolgálat