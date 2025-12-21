Késelés Terézvárosban: a 15 éves tettes és társai letartóztatását indítványozza a főügyészség

Emberölés kísérlete, csoportos garázdaság, bűnpártolás és kifosztás gyanúja miatt indítványozzák három fiatal lány letartóztatását a szombat hajnalban Terézvárosban történt késelés miatt – közölte a Fővárosi Főügyészség vasárnap az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a társaság 15 éves tagja megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy egy szórakozóhely előtt dulakodni kezdett egy másik 15 éves lánnyal, miután a sértett a földre került,

késsel mellkasának bal oldalán életveszélyes sérülést okozott neki.

A bántalmazásba a társaság egy 17 és egy 18 éves tagja is bekapcsolódott, a sértett táskájából elvették a mobiltelefonját, majd autóval

elmenekültek a helyszínről és a késtől is megszabadultak.

A nyomozást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai egy órán belül őrizetbe vették a három támadó lányt, illetve társaikat is előállították. A 18 éves, vagyis fiatal felnőtt lányt korábban fiatalkorúként felfüggesztett büntetésre ítélték.

Az ügyészség álláspontja szerint a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás befolyásolásának a veszélye és a bűnismétlés kockázata csak az érintettek letartóztatásával zárható ki.

