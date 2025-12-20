Mellkason szúrtak egy tizenöt éves lányt hajnalban a VI. kerületben

Mellkason szúrtak egy 15 éves lányt szombat hajnalban a VI. kerületben – derült ki egy TikTok-ra feltöltött felvételből, amelyen látható, hogy a hatóságok a helyszínen intézkednek.

A megkéselt tinédzsert a helyszíni ellátás után rohammentővel vitték kórházba. Az ügy kapcsán elfogott és előállított három személyt a rendőrség – számolt be az Index.

„2025. december 20-án hajnali 4 órakor egy VI. kerületi szórakozóhely előtt egy 15 éves lányt mellkason szúrtak, akit a mentők kórházba szállítottak. A rendőrök a helyszínen adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek és 40 percen belül, a VIII. kerületben az esettel összefüggésben három személyt elfogtak. Mindhármójukat előállították, elszámoltatásuk és a történeti tényállás tisztázása folyamatban van. A BRFK Életvédelmi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást és a nyomozók azt is vizsgálják, hogy más bűncselekmény megvalósult-e” – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság az Index érdeklődésére.

Későbbi közleményében pedig már azt írta a rendőrség, hogy

emberölés bűntett kísérlete miatt folytatnak eljárást.

A közösségi médiában a bűncselekmény helyszínének közelében lévő szórakozó hely is megszólalt a történtek kapcsán.

„Nem, nem a Peaches-ben történt az eset! Zárás után egy mellék utcából szóltak a még bent lévő személyzetnek, hogy két nő összebalhézott, természetesen segítettünk, riasztottuk a hatóságokat és segítettük az Ő munkájukat is!” – írták a Peaches & Cream a Facebook-oldalán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Faludi Imre )