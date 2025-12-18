Műsorújság
Vádat emeltek egy szabolcsi férfi ellen, miután éveken át szexuálisan bántalmazta lánygyermekeit

2025.12.18. 11:54

Erről csütörtökön közölt részleteket az MTI-nek a főügyészség.

Közleményükben azt írták: a vádirati tényállás szerint a férfi házastársával 2020 óta nevelt nyolc kiskorú gyermeket, akik közül hat a vádlott saját gyermeke, míg kettő felesége korábbi kapcsolatából származott.

A férfi 2018-tól az akkor kilencéves nevelt lányát megveréssel fenyegetve rendszeresen arra kényszerítette, hogy őt szexuálisan kielégítse. A kislánynak a szexuális erőszakot az évek során számtalan alkalommal át kellett élnie – ismertette az ügyészségi közlemény.

Hozzátették: a férfi másik nevelt lányával is erőszakoskodott: többször ruhán keresztül őt szeméremsértő módon megérintette, simogatta, fogdosta, illetve az akkor nyolcéves, vér szerinti lányát is arra kényszerítette, hogy a szexuális vágyait kielégítse. A kiskorú sértettek, attól való félelmükben, hogy apjuk bántani fogja őket, nem szóltak senkinek az őket ért szexuális bántalmazásról és nem kértek segítséget.

A főügyészség a férfit a gyermekei sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősített esetével vádolja, beismerés és tárgyalásról lemondás esetén vele szemben tizennyolc év fegyházbüntetést, tíz év közügyektől eltiltást és végleges hatályú foglalkozástól eltiltást indítványoz.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

