Nem ismerte be bűnösségét az előkészítő ülésén az ír férfi, aki a vád szerint megfojtott egy nőt Budapesten

A vádirat szerint az ír állampolgárságú férfi tavaly november 4-én este egy szórakozóhelyen ismerkedett meg a későbbi áldozattal, akivel együtt italoztak és táncoltak.
Felmentek a férfi lakására, ahol szexuális együttlét közben a vádlott bántalmazta és megfojtotta a nőt. Ezt követően a férfi összetakarított a lakásban, majd elment, vásárolt egy nagy bőröndöt, amelybe beletette a nő holttestét. Ezután egy bérelt autóval a bőröndöt egy Balaton környéki erdős területen elrejtette.
A közlés szerint az ügyészség a terhelt beismerése és tárgyalásról való lemondása esetére a feltételes szabadságra bocsátás kizárásával 12 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, valamint Magyarország területéről 10 évre történő kiutasítást indítványozott.
Az előkészítő ülésen a vádlott a terhére rótt bűncselekmény elkövetését nem ismerte be, így a bizonyítási indítványok elhangzását követően a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.
Az eljárás 2026. február 13-án a szakértők meghallgatásával folytatódik – közölte a Fővárosi Törvényszék.
