Nem ismerte be bűnösségét az előkészítő ülésén az ír férfi, aki a vád szerint megfojtott egy nőt Budapesten

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.17. 13:24

A Fővárosi Törvényszék szerdán előkészítő ülést tartott abban a büntetőügyben, amelyben egy ír származású férfit emberölés bűntettével vádol az ügyészség. Az előkészítő ülésen a vádlott a terhére rótt bűncselekmény elkövetését nem ismerte be, így a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet – közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A vádirat szerint az ír állampolgárságú férfi tavaly november 4-én este egy szórakozóhelyen ismerkedett meg a későbbi áldozattal, akivel együtt italoztak és táncoltak.

Felmentek a férfi lakására, ahol szexuális együttlét közben a vádlott bántalmazta és megfojtotta a nőt. Ezt követően a férfi összetakarított a lakásban, majd elment, vásárolt egy nagy bőröndöt, amelybe beletette a nő holttestét. Ezután egy bérelt autóval a bőröndöt egy Balaton környéki erdős területen elrejtette.

A közlés szerint az ügyészség a terhelt beismerése és tárgyalásról való lemondása esetére a feltételes szabadságra bocsátás kizárásával 12 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, valamint Magyarország területéről 10 évre történő kiutasítást indítványozott.

Az előkészítő ülésen a vádlott a terhére rótt bűncselekmény elkövetését nem ismerte be, így a bizonyítási indítványok elhangzását követően a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet.

Az eljárás 2026. február 13-án a szakértők meghallgatásával folytatódik – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

