Letartóztatták a férfit, aki a szegedi pszchiátrián fojtogatta betegtársát

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.15. 10:52

| Szerző: hirado.hu
Elrendelte a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki kis híján megfojtotta az egyik betegtársát a szegedi pszichiátriai klinikán.  Erről hétfőn tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú a szegedi kórházban kezelt férfi minden előzmény nélkül bántalmazni kezdte az egyik betegtársát. A terhelt az ágyban fekvő sértettet többször megütötte, valamint fojtogatta is. A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett el.

A többszörösen büntetett férfival szemben emberölés kísérlete miatt indult eljárás.

„A vármegyei főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás meghiúsításnak veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt”

– tudatta az ügyész.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Tamás) 

