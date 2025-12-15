Letartóztatták a férfit, aki a szegedi pszchiátrián fojtogatta betegtársát

Elrendelte a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki kis híján megfojtotta az egyik betegtársát a szegedi pszichiátriai klinikán. Erről hétfőn tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú a szegedi kórházban kezelt férfi minden előzmény nélkül bántalmazni kezdte az egyik betegtársát. A terhelt az ágyban fekvő sértettet többször megütötte, valamint fojtogatta is. A bántalmazás következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett el. A többszörösen büntetett férfival szemben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. „A vármegyei főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés, illetve a büntetőeljárás meghiúsításnak veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt" – tudatta az ügyész. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)