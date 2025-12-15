Hajléktalan embert bántalmazhatott, eljárást indított Tapolca polgármestere ellen a rendőrség

Az Index információi szerint a városvezető egy korábbi eset során hajléktalan embert bántalmazhatott, és az sem zárható ki, hogy mindez ittas állapotban történt. A rendőrség a portál kérdésére megerősítette: garázdaság vétségének gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozás zajlik az ügyben, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek.

Rendőrségi nyomozás folyik Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere ellen, miután a városvezető bántalmazhatott egy hajléktalan embert, és még az is elképzelhető, hogy ittas állapotban – számolt be az Index.

A lap a történtekről még pénteken értesült. Információjuk szerint az ügy nem maradt következmények nélkül, ezért részletes kérdéssorral fordultak a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, hogy megtudják: történt-e rendőrségi intézkedés, és ha igen, milyen jogi minősítésben. Megnevezték a polgármestert is, továbbá arra is kíváncsiak voltak:

történt-e rendőrségi intézkedés az ügyben,

milyen jellegű cselekmény miatt indult eljárás a polgármester ellen,

vizsgálták-e az alkoholfogyasztás gyanúját,

indult-e büntető- vagy szabálysértési eljárás,

felmerült-e hivatalos személy által elkövetett bűncselekmény gyanúja,

valamint voltak-e sértettjei az esetnek, és milyen sérüléseket szenvedtek.

A rendőrség hétfő délelőtt válaszolt a lap megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint az ügyben jelenleg is nyomozás van folyamatban.

„Az üggyel kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytat garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt”

– írták válaszukban.

Arra hivatkozva, hogy az eljárás jelenleg is zajlik, további részleteket nem közöltek, így a portálnak azt sem sikerült megtudnia, történt-e alkoholszondás vizsgálat, valamint voltak-e sértettek. Az viszont már tudható, hogy hivatalban lévő polgármesterrel szemben folyik büntetőeljárás, még ha annak részletei egyelőre nem ismertek. A garázdaság gyanúja önmagában is súlyos, különösen akkor, ha kiszolgáltatott embereket érintett.

A lap egy éve írta meg, hogy több mint 14 millió forint jutalmat akartak Tapolcán kifizetni a polgármesternek és a két alpolgármesternek, ebből közel 9 millió forintot csak a polgármesternek szántak. Keresték a polgármestert is, de egyelőre nem kaptak választ.

A kiemelt kép illusztráció.