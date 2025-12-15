Az elsőfokú ítélethez képest súlyosabb fegyházbüntetést kapott egy férfi, prostitúcióra kényszerítés és kizsákmányolás miatt

A döntéssel az ítélőtábla két évvel súlyosította az első fokon eljáró Székesfehérvári Törvényszék határozatát.
A bíróság a férfi jogtalanul szerzett vagyonára, 7,8 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el, élettársát pedig pénzmosás bűntette miatt jogerősen 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.
A férfi 2009 és 2021 októbere között színlelt szerelmi kapcsolatot létesített egészségügyi, szociális helyzetükből adódóan kiszolgáltatott nőkkel, majd külföldi prostitúcióra vette rá őket.
Bántalmazással, fenyegetéssel kényszerítette a nőket, ha nem akarták folytatni a tevékenységet.
Házasságot, közös jövőt ígérve a prostitúcióból származó jövedelmüket elvette tőlük, amit az élettársával a megélhetésükre költöttek.
A férfi 2022 februárjától a lakóhelyén egy 3 négyzetméteres, emberi tartózkodásra alkalmatlan helyiségben biztosított szállást egy hajléktalan sértettnek. A helyiségben sem áram, sem fűtés nem volt, csak egy kanapé.
A lakhatásért cserébe a sértettnek a ház körüli munkákat kellett elvégeznie, emellett az alkalmi munkáiból származó jövedelmét is át kellett adnia.
Az ügyészségi közlemény szerint a Győri Ítélőtábla határozatában egyetértett az ügyészség súlyosításra vonatkozó indítványával és a bűnösnek talált vádlott büntetésének tartamát 13 évre súlyosította.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)