580 doboz csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök egy bolgár furgonban az M1-esen

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.15. 10:32

| Szerző: hirado.hu
A pénzügyőrök 580 doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak egy bolgár furgonban – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a járőrök az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állítottak meg egy, az Egyesült Királyságba tartó bolgár furgont, amelyet egy 44 éves férfi vezetett.

Az egyenruhások a csomagtér átvizsgálásakor két táskát és egy kartondobozt találtak, tele használt férfi kabáttal. A „vastag” felsőruházatok meglehetősen merevek és kemények voltak – mintha több lenne bennük, mint egyszerű vatelin. A gyanú hamar beigazolódott: mindegyik kabát bélésébe cigarettát varrtak a vatelin és a belső anyag közé.

A sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Bulgáriában adták át neki és egy „ismeretlen angliai személynek” kellett volna továbbítania, de nem tudott a kabátokba rejtett dohánytermékekről.

A pénzügyőrök összesen 580 doboz, bolgár zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 1,5 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.

