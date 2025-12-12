Toplistás körözött szexuális bűnözőt fogtak el Szolnokon

Elfogtak egy 25 éves férfit Szolnokon, akit társtettesként kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntett miatt ítéltek el, de a büntetés elől megszökött; a férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény alapján a férfit még nyáron a Szolnoki Ítélőtábla ítélte 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre, azonban ő a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta.

Úgy fogalmaztak, hogy

a bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési egysége is bekapcsolódott a nyomozásba.

A fejvadászok a körözést folytató Szolnoki Rendőrkapitánysággal együttműködve azonosították az elítélt tartózkodási helyét, és december 5-én egy szolnoki áruház parkolójában elfogták a férfit – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)