Toplistás körözött szexuális bűnözőt fogtak el Szolnokon

A közlemény alapján a férfit még nyáron a Szolnoki Ítélőtábla ítélte 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre, azonban ő a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta.
Úgy fogalmaztak, hogy
a bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési egysége is bekapcsolódott a nyomozásba.
A fejvadászok a körözést folytató Szolnoki Rendőrkapitánysággal együttműködve azonosították az elítélt tartózkodási helyét, és december 5-én egy szolnoki áruház parkolójában elfogták a férfit – áll a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)
