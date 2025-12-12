Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Életveszélyesen bátalmazta betegtársát egy pszichiátriai páciens Szegeden

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.12. 13:09

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a Szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI-nek.

A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

emberölés kísérleteerőszakmentális állapotmentális egészségtámadás

Ajánljuk még

 