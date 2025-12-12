Életveszélyesen bátalmazta betegtársát egy pszichiátriai páciens Szegeden

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön – erősítette meg a Szegeder.hu információit a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata pénteken az MTI-nek.

A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.