Életveszélyesen bátalmazta betegtársát egy pszichiátriai páciens Szegeden

A megtámadott beteg súlyos sérüléseket szenvedett.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás.
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)