A tizedik emeletről készült leugrani egy fiatal lány, a rendőrök megmentették

Egy húszéves lány dobta volna el az életét, ha a fővárosi rendőrök nem rántják vissza a X. emeleti korlátról.

„Kétségbeesett segélykérés érkezett a 112-re, miután egy nő öngyilkos szándékú üzenetet kapott húgától. A járőrök nyolc perccel később már a panelház teteje felé tartottak” – idézték fel az eseménysort a Rendészeti Államtitkárság közösségi oldalán.

A legfelső emeleten meglátták a korláton kívül álló fiatalt, aki megkérdezte az egyenruhásoktól, hogy hozzá jönnek-e. A rendőrök annak érdekében, hogy eltereljék a lány figyelmét és közelebb jussanak hozzá, azt felelték, „nem, egy másik bejelentésre érkeztünk”.

Folytatták a beszélgetést, miközben a fiatal nő felé lépkedtek, majd hirtelen elkapták a karját, és

egy határozott mozdulattal beemelték a biztonságot nyújtó folyosóra.

A lány sírva öntötte ki lelkét megmentőinek, beszélt nehéz időszakáról, és azt firtatta, miért nem hagyták, hogy véget vessen az életének.

„Mert nem tehették. Nem is tették. Megmentették” – írták az esetről a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán.

Kiemelt kép forrása: Rendészeti Államtitkárság, Facebook