Vádat emeltek három ukrán férfi ellen, akik betondarabbal dobták fejbe haragosukat a tatabányai vasútállomáson

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a három ukrán elkövető 2025. január 18-án este a tatabányai vasútállomás közelében lévő aluljáró lépcsőjén egy korábbi vita miatt megvárták és bántalmazták a sértettet.
Az egyik vádlott felvett a földről egy nagy méretű betondarabot, és azzal fejbe dobta a sértettet, aki elesett. A lépcsőn fekvő sértett fejét a három férfi többször megrúgta.
A bántalmazásnak egy közelben lakó személy vetett véget, aki rászólt a támadókra, és értesítette a rendőrséget.
A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a három férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.
Az Ügyészség honlapján elérhető fotókon az elkövetés helyszíne és az elkövetéshez használt betondarab látható.
