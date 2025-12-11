Vádat emeltek három ukrán férfi ellen, akik betondarabbal dobták fejbe haragosukat a tatabányai vasútállomáson

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt vádat emelt három ukrán állampolgárságú férfival szemben. Az elkövetők egy vitát követően életveszélyes sérülést okozva bántalmaztak egy férfit a tatabányai vasútállomás közelében.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a három ukrán elkövető 2025. január 18-án este a tatabányai vasútállomás közelében lévő aluljáró lépcsőjén egy korábbi vita miatt megvárták és bántalmazták a sértettet.

Az egyik vádlott felvett a földről egy nagy méretű betondarabot, és azzal fejbe dobta a sértettet, aki elesett. A lépcsőn fekvő sértett fejét a három férfi többször megrúgta.

A bántalmazásnak egy közelben lakó személy vetett véget, aki rászólt a támadókra, és értesítette a rendőrséget.

A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a három férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje.

Az Ügyészség honlapján elérhető fotókon az elkövetés helyszíne és az elkövetéshez használt betondarab látható.

