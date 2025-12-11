Újabb gyanúsítottak letartóztatását indítványozták a Szőlő utcai ügyben

Információk szerint a héten az ügy kapcsán kihallgatott újabb gyanúsítottak letartóztatását indítványozta az ügyészség – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mindhárom őrizetbe vett gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelésének indítványozását. A kényszerintézkedések tárgyában a nyomozási bíró a csütörtöki napon dönt – tették hozzá.

A közleményben felidézték: a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akciója keretében három férfit gyanúsított meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. Ezen cselekmények közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettének, valamint kiskorú veszélyeztetése bűntettének minősülnek, amely bűncselekményeket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendel büntetni – ismertették, hozzátéve: a rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány letartóztatott fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett. Jelezték: abban az esetben, amikor a bántalmazás sérelmek elhallgatását célozta, megalapozott gyanú tárgyát képezte az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntette is.

„A bántalmazáson túlmenően a közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bűnpártolás bűntette is a terhére róható annak a gyanúsítottnak, aki akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségre vonását”

– folytatta a nyomozó főügyészség.

Rögzítették: az ügynek jelenleg hét terheltje van: a fenti három feltételezett elkövetőn túlmenően további három letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben lévő gyanúsított – a korábbi igazgató, az élettársa és egy ügyintéző -, valamint a szerda délután őrizetbe vett személy, akinek a kényszerintézkedéséről később várható döntés.

