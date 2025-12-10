Letartóztattak egy férfit, aki éveken át szexuális cselekményekre kényszerített egy kislányt

Azt írták: december 5-én érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint egy Pest vármegyei településen egy kisiskolás lányt a család egyik „barátja” rendszeresen, több éven keresztül szexuális cselekményekre kényszerített. A nyomozók eljárást indítottak.
A kirendelt igazságügyi gyermekpszichológus vizsgálatai megerősítették, hogy a gyermek által elmondottak megtörténtek.
A kiskorú sértett részletesen elmondta, hogy körülbelül 5 és 10 éves kora között a férfi rendszeresen simogatta őt, fogdosta, valamint szexuális cselekményekre is kényszerítette. A kihallgatások során kiderült, a szülők nem tudtak arról, hogy a család barátjának tartott 51 éves C. László mit csinált a gyerekükkel.
A férfit lakásán fogták el a rendőrök hétfőn, lefoglalták számítógépét és mobiltelefonját, amelyeken a kislányról és más gyerekekről készült, pornográf tartalmú felvételeket találtak.
A Pest vármegyei nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást a férfi ellen. Gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele mellett került sor. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt
– közölte a rendőrség.
Kiemelt kép: A kiskorú lány sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmény gyanúsítottjának elfogása (Fotó: police.hu)