Letartóztattak egy férfit, aki éveken át szexuális cselekményekre kényszerített egy kislányt

Letartóztattak egy férfit, aki egy ismerős család kislányát több éven keresztül kényszerítette szexuális cselekményekre – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szerdán.

Azt írták: december 5-én érkezett a bejelentés a rendőrségre, miszerint egy Pest vármegyei településen egy kisiskolás lányt a család egyik „barátja” rendszeresen, több éven keresztül szexuális cselekményekre kényszerített. A nyomozók eljárást indítottak.

A kirendelt igazságügyi gyermekpszichológus vizsgálatai megerősítették, hogy a gyermek által elmondottak megtörténtek.

A kiskorú sértett részletesen elmondta, hogy körülbelül 5 és 10 éves kora között a férfi rendszeresen simogatta őt, fogdosta, valamint szexuális cselekményekre is kényszerítette. A kihallgatások során kiderült, a szülők nem tudtak arról, hogy a család barátjának tartott 51 éves C. László mit csinált a gyerekükkel.

A férfit lakásán fogták el a rendőrök hétfőn, lefoglalták számítógépét és mobiltelefonját, amelyeken a kislányról és más gyerekekről készült, pornográf tartalmú felvételeket találtak.

A Pest vármegyei nyomozók szexuális erőszak bűntette miatt indítottak eljárást a férfi ellen. Gyanúsítotti kihallgatására őrizetbe vétele mellett került sor. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt

– közölte a rendőrség.

Kapcsolódó tartalom A kormányhivatal is vizsgálatot indított a nagykanizsai tömeges iskolai rosszullétek ügyében A Kőrösi általános iskolában történt tömeges egészségi panaszokkal összefüggésben kórházba szállított gyerekek és felnőttek szerdára hazatérhettek.

Kiemelt kép: A kiskorú lány sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmény gyanúsítottjának elfogása (Fotó: police.hu)