Három gyermekével együtt halt meg egy édesanya, miután féltékenységből felgyújtotta otthonukat egy brit férfi

2025.12.10. 17:49

Bűnösnek találták Sharaz Alit, aki felgyújtotta volt partnere testvérének otthonát, négy ember egy anya és három gyermeke halálát okozva – írja a Sky News.

A bíróság négy rendbeli gyilkosság és emberölési kísérlet miatt ítélte el a 40 éves Sharaz Alit, aki 2023 augusztusában szándékosan tüzet okozott egy bradfordi házban. A tűzben Bryonie Gawith és három gyermeke – Denisty, Oscar és Aubree – meghalt, míg Antonia Gawith, Ali volt partnere, ki tudott menekülni.

A vádirat szerint Ali féltékenységből, alkohol és drog hatása alatt cselekedett, és bosszút akart állni exén. A társtettesként jelen lévő Calum Sunderlandet gondatlanságból elkövetett emberölésben mondták ki bűnösnek.

A család szerint szeretteik jövőjét „ellopták”, a bíróság pedig „rendkívül súlyos és megrázó” bűncselekménynek nevezte az esetet.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

gyilkosságlakástűz Egyesült Királyság

