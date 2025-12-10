A kormányhivatal is vizsgálatot indított a nagykanizsai tömeges iskolai rosszullétek ügyében

Gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a kedden a Kőrösi általános iskolában történt tömeges egészségi panaszokkal összefüggésben; a kórházba szállított gyerekek és felnőttek szerdára hazatérhettek. A zalai kormányhivatal több szerve ugyancsak vizsgálódik.

Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense szerdán az MTI-nek elmondta:

foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt eljárást indított a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A vizsgálat ismeretlen tettes ellen folyik az iskolai tömeges rosszullétek miatt.

Az Országos Mentőszolgálat keddi közlése szerint Nagykanizsáról 37 gyermeket és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai és a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre, elsősorban köhögés és hányinger miatt. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt a tájékoztatást adta, hogy méréseik során egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy

az intézményükbe szállított húsz gyereket ellátták, közülük kettőt enyhe panaszok miatt megfigyelésre elhelyeztek a gyerekosztályon, a többiek kedd este hazatérhettek és az MTI értesülése szerint a Zalaegerszegen ápolt két gyermeket szerdán szintén hazaengedték.

A Kanizsai Dorottya Kórházba 17 gyermeket és két felnőttet vittek a mentők kedden. Az intézmény szerdán azt közölte: az „ellátott betegek jól vannak, otthonukba bocsátották őket”.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a tömeges iskolai egészségügyi panaszok miatt a kormányhivatal illetékes szervei – a Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, a Népegészségügyi Főosztály, valamint a munkavédelmi hatóság – vizsgálatot indítottak.

„A szakemberek jelenleg is dolgoznak az eset körülményeinek feltárásán, az intézmény ellenőrzésén és az esetleges kockázati tényezők azonosításán”

– ismertették.

Kiemelt kép: Az érintett nagykanizsai iskola előtt készült fotó (Forrás: facebook.com/zalaihirlap.hu)