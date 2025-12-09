Véget ért a drogbiznisz – rajtaütöttek a rendőrök a nógrádi kábítószerkereskedő bűnbandán

A Nógrád vármegyei rendőrök a DELTA Program keretében múlt hónapban Karancslapujtőn egy rajtaütés során fogtak el egy helyi dílert és társait. Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közlése szerint a program keretében eddig lefoglalt kábítószer és kábítószer-alapanyag mennyisége meghaladta az 50 tonnát.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozói, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság felderítői és a rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Mélységi Ellenőrzés Közterületi Támogató Alosztály munkatársai, valamint a Készenléti Rendőrség egyenruhásai hajtottak végre rajtaütést november 3-án hajnalban több helyszínen, ahol kábítószer-kereskedőkre csaptak le – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A gyanúsítottak – a 33, 37, 39 és 42 éves férfiak – rendszeresen árusítottak drogot lakóhelyükön és a környező településeken. A nyomozás jelenlegi állása szerint huzamosabb ideje napi rendszerességgel, több alkalommal adtak át kábítószernek minősülő anyagokat vevőiknek

– tájékoztatott a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Borult a drogbiznisz🕵👮👮‍♀️

A rendőrök a DELTA Program keretében Karancslapujtőn fogtak el egy helyi dílert és… Közzétette: Nógrád vármegyei rendőrség – 2025. december 8., hétfő

Arról is beszámoltak, hogy az akció során a nyomozók több ingatlant és gépjárművet kutattak át, ahol fegyvernek látszó tárgyat, a bűnös vagyon visszaszerzése érdekében pedig elektronikai eszközöket és pénzt foglaltak le. Az akció során elfogott férfiakat a rendőrkapitányságra előállították, ahol kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

Horváth László kormánybiztos: már az 50 tonnát is meghaladta a lefoglalt kábítószerek mennyisége

Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hétfőn a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a DELTA-program keretében eddig lefoglalt kábítószer és kábítószer-alapanyag mennyisége meghaladta az 50 tonnát.

A kormánybiztos azt írta:

ez az elmúlt időszakban lefoglalt mennyiség azt jelenti, hogy sok tízmillió adagnyi kábítószer nem készült el és nem jutott el a felhasználókhoz, nem okozott veszélyt, és nem volt egy új belépő első adagja.

A mennyiség feketepiaci értéke 700 milliárd forint lett volna: ez a döbbenetesen magas összeg nem került a szervezett bűnözés zsebébe. Egyes nemzetközi összefogással zajló nyomozások és felderítések sok esetben évekig tartanak, de az eredmény egy kiterjedt hálózat felszámolása.

„A zéró tolerancia marad, a hajtóvadászat folytatódik!” – hangsúlyozta Horváth László.

A rendőrség a honlapján megerősítette, hogy elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben, ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása.

A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

Kiemelt kép: Lőfegyvert is lefoglalt a rendőrség az elfogott kábítószerbűnözőktől (Fotó: police.hu)