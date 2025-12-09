Vádat emeltek egy férfi ellen, aki gépkarabélyt és éles töltényeket tartott

Lőszerrel való visszaélés bűntette miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki kényszergyógykezelésének megszüntetését követően egy átalakított gépkarabélyt szerzett, valamint engedély nélkül birtokolt 152 éles töltényt – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi 2016-ban egy hatástalanított fegyverből éles lőfegyverré visszaalakított gépkarabéllyal lövöldözött a Kiskunhalasi Járásbíróság aulájában, emiatt 2018-ban elrendelték a kényszergyógykezelését, amit a bíróság 2024 szeptemberében megszüntetett.

240 lőszerrel készült a kiskunhalasi bíróságon lövöldöző férfi

2016-ban a Baon.hu írt elsőként a nem mindennapi esetről. A lapnak nyilatkozott akkor Fazekas Géza szóvivő az esetről:

A férfi nem sokkal 9 óra előtt jelent meg a bírósággal közös járási ügyészségi épületnél azzal a szándékkal, hogy megöli a vezető ügyészt. Magával vitt egy gépkarabélyt is egy papírdobozban, és 240 lőszer volt nála. Fegyverviselési engedéllyel nem rendelkezett.

A férfi a biztonságiakkal közölte, hogy a vezető ügyészt keresi, a biztonságiak pedig azt válaszolták neki, várnia kell. Ezután, amikor át akarták vizsgálni, a papírdobozból kivette a gépkarabélyt, az egyik biztonsági őrre fogta, és felszólította, hogy vezesse őt a vezető ügyészhez. A biztonsági őr és a gyanúsított ekkor elindultak, ám egy bírósági alkalmazott közbelépése megakadályozta, hogy továbbhaladhassanak. Dulakodás alakult ki, ennek során dördültek el a lövések, az akkori adatok szerint három. Végül az épületben más okból tartózkodó rendőrök segítségével sikerült az elkövetőt lefegyverezni. A gyanúsított nem jutott fel az épület második emeletére, ahol az ügyészség található, a dulakodás során legurult a lépcsőn.

Felmentették kóros elmeállapota miatt

A lap szerint a Szegedi Törvényszék 2018-ban felmentette a férfit első fokon az emberölés kísérlete és más bűncselekmények vádja alól, és kóros elmeállapota miatt elrendelte a kényszergyógykezelését. A bíróság – az igazságügyi elmeszakértői vélemény alapján – kimondta, hogy a vádlott súlyos pszichiátriai betegsége miatt nem beszámítható, kóros elmeállapota miatt ok-okozati összefüggésbe hozható a bűncselekmény elkövetésével.

2024-ben újra jelentkezett a lövöldöző

A vádirat szerint a vádlott 2024 decemberében Budapesten megvásárolt egy szabályszerűen gáz- és riasztófegyverré átalakított gépkarabélyt azzal a céllal, hogy a fegyvert házilagos átalakítással újra alkalmassá tegye éles lövések leadására.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói idén januárban házkutatást tartottak a férfi, illetve az édesanyja lakóhelyén is, és az utóbbi helyszínen a gépkarabély mellett 152 éles lőszert és több lőszeralkatrészt találtak, amelyeket a férfi engedély nélkül tartott.

Börtön várhat az elkövetőre

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja, és végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt – áll a közleményben.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)