Újabb fejlemények a Szőlő utcai javítóintézet ügyében: ismét őrizetbe vettek két embert a rendőrök

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelenleg nagy erőkkel, több helyszínen, széles körű eljárási cselekményeket végez a Szőlő utcai javítóintézet ügyében – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kedd délelőtt az MTI-vel. Kora délutáni tájékoztatásuk szerint két embert őrizetbe vettek, egy embert pedig előállítottak.

Azt írták, hogy a nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben.

Az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont – tették hozzá.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja volt: a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság múlt pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került – közölték.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot. A sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó egyéb tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak – hangsúlyozták a közleményben.

Az újabb fejlemények: két ember őrizetben, még egyet előállítottak

Kora délután a KNYF azt közölte, hogy a keddi akció során két embert vettek őrizetbe és egy embert előállítottak: ennek alapján elképzelhető, hogy az eddigiekhez képest újabb gyanúsítottjai vannak az ügynek a már letartóztatásban lévő személyekhez képest. Valamint közölték azt is, hogy a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei jelenleg is folyamatban vannak.

„A mai nyomozati cselekmények további eredményeiről – a büntetőeljárás érdekeinek figyelembe vételével – később tudunk újabb tájékoztatást adni”

– tették hozzá, valamint felhívták a figyelmet arra, hogy az ügyészség kizárólag a törvényesen beszerzett bizonyítékok alapján járhat el, és a közszereplőnek nem minősülő érintettek bűnügyi személyes adatainak jogszabályban írt védelmét továbbra is tiszteletben tartja.

Kiemelt kép: MTI/Mihádák Zoltán