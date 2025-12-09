Fokozódik a nők elleni online erőszak az ENSZ szerint

A női újságírók, jogvédők és aktivisták több mint kétharmada számolt be arról, hogy érte már támadás az online térben, és mintegy 40 százalék tapasztalt valós erőszakot is az internetes bántalmazásokhoz kapcsolódóan – derült ki az ENSZ női jogokkal foglalkozó ügynökségének (UN Women) kedden közzétett jelentéséből.

Az ügynökség több partnerszervezettel együttműködve 119 országban, 6900 résztvevő bevonásával vizsgálta a nők elleni erőszak fokozódását a közösségi média és a mesterséges intelligencia térnyerése tükrében.

„Erősödő globális válság lett a nők elleni erőszak az online térben. Ami először csak egy képernyőn ölt formát, hamar zaklatáshoz, megfélemlítéshez, sőt tényleges bántalmazáshoz vezethet”

– állapította meg a UN Women.

A vizsgálatba bevont válaszadók 41 százaléka szenvedett el támadásokat a valós, fizikai térben is, illetve olyan zaklatást és bántalmazást, amelyet valamilyen online erőszakhoz lehetett kötni. Ezek fizikai vagy szexuális bántalmazás, zaklató jellegű követés és szóbeli bántalmazás formáját öltötték. Gyakran említett zaklatási forma volt az úgynevezett swatting is, amelynek során a rendőrséget kitalált ürüggyel, tévesen riasztják valakinek a címére. A leggyakrabban az emberi jogokkal foglalkozó női írókat, influenszereket és online tartalomgyártókat érintette az online erőszak deepfake fotók és egyéb manipulált tartalmak révén.

Az online erőszakhoz köthetően a való világban elszenvedett sérelmek gyakorisága megkétszereződött a női újságírók körében az utóbbi öt évben, 2025-ben a megkérdezettek 42 százaléka erősített meg ilyen jellegű tapasztalatot – mondta el Julie Posetti, a vizsgálat vezetője.

„Azokat a nőket, akik szót emelnek az emberi jogok mellett, hírekről tudósítanak, vagy társadalmi mozgalmakat irányítanak, olyan jellegű bántalmazás éri, amelynek célja a megszégyenítés, az elhallgattatás és a kiszorítás a nyilvános vitákból. Ezek a támadások jellemzően már nem érnek véget a képernyőkön, hanem egyre inkább a nők bejárati ajtajánál fejeződnek be” – mondta Sarah Hendricks, a UN Women politikai igazgatója.

