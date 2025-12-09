Elfogták a rendőrök a férfit, aki egy trolibuszon „felejtette” a droggal teli táskáját

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon számolt be kedden arról, hogy 2025. június 25-én délután az egyik trolibuszon egy gazdátlan hátizsákot találtak.
A táskában közel félmillió forint, valamint különféle kábítószergyanús anyagok voltak; több mint 20 gramm pszilocin, illetve pszilocibintartalmú gomba, 34 simítózáras tasakban összesen 87 gramm marihuána, 17 tasakban kiporciózott amfetamin, 32 és fél MDMA-tabletta, valamint 12 tasakban kokain, grammonként porciózva.
A budapesti rendőrök a talált hátizsákot és annak tartalmát akkor lefoglalták, a droggyanús anyagokat szakértők vizsgálták.
A nyomozók az adatgyűjtések és a kamerafelvételek alapján azonosították a táska tulajdonosát, a 63 éves H. Károlyt, akit hétfőn egy erzsébetvárosi lakásban fogtak el.
Az ingatlanban kutatást tartottak, melynek során a rendőrök bruttó 300 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint simítózáras nejlontasakokba porciózva bruttó 19 gramm fehér port és fehér zselés anyagot találtak, továbbá 3 digitális mérleget és nagyobb mennyiségben nejlontasakokat is lefoglaltak.
Az idősebb férfi az adatok alapján nemcsak árulta a drogot, a kábítószergyorsteszt eredménye alapján kokaint és amfetamint fogyasztott.
Az előzetes szakértői vélemény alapján a lefoglalt zselés anyag amfetaminnak minősül.
A X. kerületi nyomozók H. Károlyt kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
Az eljárás során kiderült a 63 éves férfiról, hogy nem először „felejtette” csomagját a trolin, 2024-ben szintén „feledékenysége” miatt került a zuglói rendőrök látókörébe. Akkor 20 alufólia pakett növényi törmelékkel teli táskát hagyott el. Abban az ügyben a nyomozók kábítószer birtoklása bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, szervezetében kokaint és amfetamint mutattak ki a vizsgálatok – közölte a BRFK.
Kiemelt kép: Nagy mennyiségben került elő kábítószer ebből a táskából (Fotó: police.hu)