Letartóztattak egy férfit, aki a saját édesapját ölte meg

Több alkalommal megütötte, majd megfojtotta saját édesapját egy férfi a Pest vármegyei Letkés településen. A gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon közölte: múlt csütörtökön arról értesítették a nyomozókat, hogy egy letkési ház szobájában holtan találtak egy idős férfit.

Már a helyszínen kiderült, hogy az áldozat fején jól látható sérülések és vágások vannak, ami felvetette az idegenkezűség gyanúját.

Emberölés bűntette miatt eljárás indult, a rendőrök lefoglalták a helyszínen talált késeket, amelyek az elkövetés eszközei lehettek. A további vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a férfi halálát egy nyakat ért tompa erőbehatás, valamint fulladás okozta.

A rendőrök az adatgyűjtés során kiderítették: többen is hallották, ahogy a 46 éves K. Tibor szerda éjszaka hangosan kiabált édesapjával, majd a vita hirtelen elcsendesült.

A nyomozók kihallgatták az áldozat fiát, aki először ugyan tagadott, de később részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint

aznap este odáig fajult a vita, hogy több alkalommal megütötte az édesapját, amitől az az ágynak esett, majd odalépett hozzá és megfojtotta.

K. Tibort a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emberölés gyanúja miatt vették őrizetbe. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – áll a rendőrség honlapján elérhető közleményben.

Kiemelt kép: A bűncselekmény helyszínén a rendőrök által talált kés (Fotó: police.hu)