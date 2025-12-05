Elfogták a hátizsákban talált kábítószer feltételezett tulajdonosát Veszprémben

Elfogtak a rendőrök egy 54 éves veszprémi férfit, a gyanú szerint hozzá köthető az a több mint 5 kilogramm kábítószer, amelyet az év elején találtak egy hátizsákban egy kerékpárút melletti bokorban – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták: a rendőröket még januárban értesítették arról, hogy egy járókelő nagy mennyiségű drogot talált egy veszprémi kerékpárút melletti bokorban, egy hátizsákban. A zsákból különböző tabletták és több mint 5 kiló kábítószergyanús anyagmaradvány került elő, a szakértői vizsgálat pedig alátámasztotta, hogy a por a többi között kokain- és amfetaminszármazékot tartalmaz.

A veszprémi rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt rendelt el nyomozást, és megállapították, hogy a csomag egy 54 éves helyi férfihoz köthető, akivel szemben korábban már folyt eljárás kábítószer-kereskedelem, valamint kábítószer birtoklása miatt is.

A férfit hétfőn összehangolt akcióban fogták el veszprémi otthonában, majd előállították, őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Ellene különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt folyik eljárás – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)