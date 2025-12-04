Új gyanúsított van a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki azt a javítóintézetben dolgozó nőt, aki a gyanú szerint bűnpártoló magatartást tanúsított a volt igazgató érdekében – olvasható Magyarország Ügyészségének hivatalos oldalán megjelent közleményben. Hozzátették, az ügyészség az őrizetben lévő nő bűnügyi felügyeletét indítványozza.

A közleményben kifejtették, a nyomozó ügyészség az elmúlt napokban több helyszínen eljárási cselekményeket – köztük kutatást és lefoglalást – végzett. Ezen túl megalapozott gyanút közölt az ügy újabb feltételezett elkövetőjével, így az eljárásban eddig három személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg. Az ügyészség szerint az intézetben növendékügyi előadóként dolgozó nő évek óta bizalmi kapcsolatban állt a vezetővel, ezért tisztában volt azzal, hogy a nyomozó hatóság őrizetbe vette az igazgatót. Így tudott arról is, hogy nyomok rögzítése, valamint bizonyítékok felkutatása és lefoglalása zajlik – fűzték hozzá.

Azt is írták, a gyanú szerint a gyanúsított a nyomozás elrendelését követően, az intézmény korábbi igazgatója által használt irodából bútorokat szállított el ismeretlen helyre azért, hogy szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.

Amikor a gyanúsított tudomást szerzett arról, hogy újabb szemle folyik, meg akarta akadályozni, hogy a hivatalos személyek bejussanak az igazgatói iroda mögött lévő fürdőszobás lakószobába.

A gyanú szerint emellett további bizonyítékot akart kijuttatni az épületből, valamint arra kérte a kollégáit, hogy a korábban elvitt bútorok elszállítását hallgassák el az ügyészek elől – tették hozzá. Hozzátették, a helyiségben és az elvinni akart bútoron később számos nyomot rögzítettek a helyszínelők.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nő bizonyítékok eltüntetésével a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására törekedett, amely magatartás emberkereskedelemmel kapcsolatos bűnpártolás bűntette megalapozott gyanújának megállapításra alkalmas.

Mivel az ügyészség szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást és szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el, a nyomozó ügyészség indítványozza, hogy a bíróság rendelje el a lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét négy hónapra azzal, hogy nem tarthat kapcsolatot a javítóintézet dolgozóival. Az ügyészség elmondása szerint az ügynek eddig két gyanúsítottja volt, a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg.

Az ügyészség mellékelte a Szőlő utcai büntentőeljárással kapcsolatos valamennyi korábbi hivatalos közleményét, amelyeket felsorolásszerűen változtatás nélkül közöljük:

Ezenfelül a következő felhívást tette közzé:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyben a nyomozás fejleményeiről a Központi Nyomozó Főügyészség továbbra is kizárólag sajtóközlemények útján tájékoztatja a nyilvánosságot, minden más a sajtóban megjelenő, ismeretlen forrásra hivatkozó tájékoztatás nem tekinthető hiteles információnak”

– nyomatékosította az ügyészség.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)