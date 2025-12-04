Öngyilkos lett egy testvérpár Zalában

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet – közölte a ZAOL.hu.
Holtan találták meg a három hete eltűnt szombathelyi férfit
Ahogy arról szintén beszámoltunk, három hete egy szombathelyi férfit találtak holtan. A 31 éves férfimég október 20-án okozott egy kisebb közlekedési balesetet Szombathelyen, miután a rendőrség bevonta a jogosítványát. A rendőri intézkedés után elhagyta a helyszínt, majd nem adott életjelet, végül egy bezárt gyárterületen, egy parkoló busz mögött találták meg holtan.
A rendőrség szerint nem volt jele idegenkezűségnek, mert a férfi felakasztotta magát.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!