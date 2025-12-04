Öngyilkos lett egy testvérpár Zalában

Egy 55 éves férfit és nála egy évvel fiatalabb testvérét holtan találták otthonuk padlásán Várvölgyön, Zala megyében.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet – közölte a ZAOL.hu.

Holtan találták meg a három hete eltűnt szombathelyi férfit

Ahogy arról szintén beszámoltunk, három hete egy szombathelyi férfit találtak holtan. A 31 éves férfimég október 20-án okozott egy kisebb közlekedési balesetet Szombathelyen, miután a rendőrség bevonta a jogosítványát. A rendőri intézkedés után elhagyta a helyszínt, majd nem adott életjelet, végül egy bezárt gyárterületen, egy parkoló busz mögött találták meg holtan.

A rendőrség szerint nem volt jele idegenkezűségnek, mert a férfi felakasztotta magát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)