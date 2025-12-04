Lecsapott a rendőrség a kábítószer-kereskedő családi bandatagokra

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön arról számolt be, hogy Bűnügyi Igazgatóságuk egy családi alapon működő kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására szervezett egy akciót. A célkeresztben négy település volt: Derecske, Gáborján, Hencida és Váncsod.

A bűnügyi igazgatóság nyomozóin kívül, a berettyóújfalui és a debreceni rendőrök is, valamint a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége, a Cívis, Körös, Bükk és Jonatán Közterületi Támogató Alosztályok alakulatai, továbbá a Készenléti Rendőrség munkatársai segítették a razzia sikerét.

Kedden hajnalban kilenc helyszínen egyszerre ütöttek rajta az elkövetőkön, és összesen 13 embert fogtak el.

A kutatások során körülbelül

2,5 kilogramm droggyanús anyagot – főleg kristályt – és az árusításához szükséges eszközöket találtak, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 23 millió forintot, 4 millió forint értékű arany ékszert és 3 gépkocsit foglaltak le.

A képen látható nagy értékű autókat is lefoglalta a rendőrség a kábítószer-bűnözőktől (Forrás: police.hu)

A nyomozók nyolc dílert drogkereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe, négyen szabadlábon védekezhetnek – ismertették a rendőrség honlapján.

A police.hu oldalon arra hívták fel a figyelmet, hogy kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! – figyelmeztettek.

Azt kérik, hogy akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a Telefontanú a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

A sikeres akcióról a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is hírt adott közösségi oldalán. Horváth László azt írta: „Bumm: ismét lecsapott a hajtóvadászat! Hajdú-Bihar vármegye, közel 150 rendőr, akció 9 helyszínen, 9 kábítószer-kereskedő és fogyasztó bilincsben. Aki mások megmérgezéséből akar meggazdagodni, annak börtönben a helye! Szóltunk előre!”

Kiemelt kép: Rajtatütött a rendőrség a kábítószer-bűnözőkön (Fotó: police.hu)