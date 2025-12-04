Lebukott egy bajai hálózat, csaknem húsz ember ellen emeltek vádat kábítószer-kereskedelem miatt

Vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy Baja környéki droghálózattal szemben kábítószer-kereskedelem, teljesítményfokozó szerrel visszaélés, pénzhamisítás és közokirat-hamisítás miatt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy egy drogfogyasztó bajai férfi 2020-tól kiterjedt kábítószer-kereskedelmi láncot hozott létre, melynek során a beszerzést és a továbbértékesítést biztosító bűntársaival kezdetben marihuánát, később kokaint és amfetamint is terjesztett. A drogkereskedésbe idővel további vádlottak kapcsolódtak be, akik a marihuána egy részét Szerbiából szerezték be úgy, hogy a kábítószert a határkerítés felett átdobta egy ismeretlen ember. Az ügyészség szerint a nagykereskedő vádlottak által értékesített kábítószerek hatóanyag-tartalma a jelentős mennyiség alsó határának többszörösét meghaladta, és marihuánából több mint egy mázsa cserélt gazdát.

Az egyik vádlott a drog mellett Magyarországon nem engedélyezett, sportteljesítményt fokozó, tesztoszteron tartalmú tablettákat is beszerzett azért, hogy azokat az edzőteremben értékesítse.

Három vádlottnak: egy nőnek és két férfinak, amiatt is felelnie kell, mert arcképükkel ellátott hamis horvát, német személyi igazolványt, magánútlevelet, valamint svájci vezetői engedélyt találtak náluk a nyomozók.

Egyiküktől ráadásul hamis 50 eurósokat is lefoglaltak, ezért neki pénzhamisítás miatt is felelnie kell.

Az ügyészség a tizennyolc vádlottat érintő ügyben hét férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, nyolc férfit és egy nőt bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem, egyiküket emellett teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntettével vádolja.

„Hármójukkal szemben közokirat-hamisítás bűntette is a vád. Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni”

– áll a közleményben.

