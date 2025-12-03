Nyolc év börtönre ítélték a férfit, aki válófélben lévő feleségét sállal akarta megfojtani

Nyolc év börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék elsőfokon azt a biharkeresztesi férfit, aki a lakására csalta és sállal akarta megfojtani válófélben lévő feleségét – közölte a törvényszék az MTI-vel.

Azt írták, a biharkeresztesi férfi és felesége között gyakoriak voltak a veszekedések, ami miatt az asszony és a gyermekek elköltöztek és megindult a válóper. A férfi 2025. február 17-én megkérte az asszonyt, látogassa meg otthonában, mert szeretne vele beszélni.

Az asszony este elment a férfi házába, de még mielőtt belépett volna, a mobiltelefonján elindította a hangfelvevőt, hogy a közte és a vádlott között elhangzottakat rögzítse, mert azt gondolta, a válóperükben ez jelentőséggel bírhat. A nő a mobiltelefont a kabátja zsebébe tette és belépett a házba, ahol leült egy fotelbe, közben a férfi hátulról egy sálat tekert a nő nyaka köré.

A fuldokló nő a kezével próbált a sál szorításán enyhíteni, folyamatosan könyörgött a vádlottnak, hogy ne bántsa, de a férfi megöléssel fenyegette. A nő átült az ágyra, miközben a vádlott tovább szidalmazta és fenyegette, ököllel megütötte.

A férfi elmondta, hogy szeretné, ha a nő és a gyermekek is visszajönnének hozzá, erre a sértett félelmében ígéretet tett, majd a férfi is megígérte, hogy többé nem fogja bántalmazni. Hosszas kérlelés után végül megengedte, hogy az asszony távozzon, aki elhagyta a házat és értesítette a rendőrséget. A nyomozók a férfit még aznap őrizetbe vették, az eset óta letartóztatásban van.

A közlemény szerint a lefolytatott bizonyítási eljárás során a bíróság megállapította, hogy a vádlott kizárólag azzal a céllal hívta az otthonába a sértettet, hogy az életét kioltsa. A sértett elmondta, hogy a férjének többször eljárt a keze és éveken keresztül bántalmazta őt. A vádlott az eljárásban azzal védekezett, hogy ő csak beszélni kívánt a feleségével, azonban a hangfelvétel mindent elárult és maradéktalanul alátámasztotta a sértett által elmondottakat.

A felvételen hallható, hogy

a férfi agresszívan azt kiabálja, hogy „megöllek, kinyírlak,” valamint azt is többször mondta a sértettnek, hogy „innen nem mész el élve.”

Az igazságügyi orvosszakértő szerint a sál bár egy puhább elkövetéséi eszköznek minősül, ennek ellenére több idő múlva a bűncselekmény befejezett lehetett volna. A vádlott komolyan elhatározta, hogy véghez viszi a bűncselekményt, az egészségi állapota akadályozta meg abban, hogy a sértettet megölje – közölte a bíróság.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott büntetlen előéletű, a cselekményt megbánta, többször bocsánatot kért a sértettől, továbbá azt, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt. Ugyanakkor súlyosító körülményként vette figyelembe a családon belüli erőszak országos szintű elszaporodottságát, és azt, hogy a sértettet a hosszú évek alatt folyamatosan rettegésben tartotta és a bűncselekményt is a hozzátartozója sérelmére kísérlete meg elkövetni.

A törvényszék a vádlottat emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért nyolc év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, valamint kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosítás, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés miatt jelentett be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik. A férfi letartóztatását a törvényszék fenntartotta, ez a döntés azonban a vádlott és védője fellebbezése miatt nem végleges.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)