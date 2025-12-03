Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Majdnem félszáz esetben intézkedtek a rendőrök a buszsáv jogosulatlan használata miatt

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.03. 14:31

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
Negyvenöt esetben intézkedtek a rendőrök buszsáv jogosulatlan használata miatt a főváros főbb útvonalain tartott, kétnapos ellenőrzés alatt.

Tájékoztattak: a két napon összesen 55 esetben intézkedtek a rendőrök, helyszíni bírságot 47 emberrel szemben szabtak ki, a legtöbb intézkedés – 45 eset – a buszsáv jogosulatlan használata miatt történt, emellett egy járművezető záróvonalon áthaladás, egy pedig útburkolati jel figyelmen kívül hagyása miatt kapott helyszíni bírságot.

Kapcsolódó tartalom

Szabálysértési feljelentést négy esetben tettek a rendőrök: két emberrel szemben autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan használata miatt, egy fővel szemben engedély nélküli vezetés, egy fővel szemben pedig ideiglenes rendszám szabálytalan használata miatt. Közigazgatási bírsággal három járművezetőt sújtottak biztonsági öv használatának elmulasztása miatt – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: Facebook

közlekedés BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság BudapestMagyarország

Ajánljuk még

 