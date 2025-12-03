Fokozottan védi a rendőrség a karácsonyi vásárokat

Idén is megerősített rendőri jelenléttel, fizikai védelemmel és bűnmegelőzési intézkedésekkel segíti a Budapesti Rendőr-főkapitányság ( BRFK), hogy mindenki biztonságban élhesse meg az ünnepi időszakot. A BRFK idén is külön hangsúlyt helyez a karácsonyi vásárok környékén a rendőri jelenlétre, a bűnmegelőzésre és a lakosság biztonságérzetének növelésére.

A BRFK a police.hu oldalon elérhető közleményben arról számolt be, hogy számukra kiemelten fontos, hogy a főváros adventi készülődését mindenki biztonságban élhesse meg. Tájékoztatásuk szerint kedden Nagy-Kovács Dávid százados, a BRFK Zseblopási Alosztály vezetője ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót a Vörösmarty téren.

A karácsonyi vásárok ilyenkor több tízezer látogatót vonzanak, ezért a BRFK idén is külön hangsúlyt helyez a rendőri jelenlétre, a bűnmegelőzésre és a lakosság biztonságérzetének növelésére. A civil ruhás bűnügyi és egyenruhás állomány jelen van a vásárok területén és azok közvetlen környezetében

– ismertették.

Nagy-Kovács Dávid százados, a BRFK Zseblopási Alosztály vezetője (Fotó: police.hu)

Közölték, hogy a fizikai biztonság növelése érdekében idén is betonelemeket helyeztek el, a BRFK feliratú terelőelemek védik a látogatókat az esetleges járműves behajtási kísérletektől, ugyanakkor nem akadályozza a mentők és más készenléti szervek közlekedését.

Az ünnepi időszak a zsebtolvajok számára is kiemelt alkalom, akik gyakran a tömegben elvegyülve, tolakodást vagy „véletlen” ütközéseket kihasználva próbálnak értékeket eltulajdonítani.

A rendőrség a látogatók biztonsága érdekében kéri, hogy pénztárcájukat és telefonjukat ne tartsák könnyen hozzáférhető zsebekben vagy a táska tetején, értékeiket vásárlás közben ne tegyék le pultra, és lehetőség szerint digitális fizetési módot válasszanak. Bankkártya eltűnése esetén elengedhetetlen a bank azonnali értesítése és a rendőrségi bejelentés megtétele.

A rendőrség a megnövekedett online vásárlási forgalom miatt gyakoribbá váló internetes csalásokra is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy fontos ellenőrizni a webáruházak hitelességét, az adatkezelési tájékoztató meglétét, valamint kizárólag megbízható fizetési szolgáltatókat használni.

„Gyanúsan alacsony árak, másolt tartalmak, helyesírási hibák vagy kriptovaluta-fizetést követelő oldalak esetén javasolt elállni a vásárlástól”

– tanácsolták.

Kiemelték, hogy

az adventi időszak a megtévesztő adománygyűjtéseknek is kedvez; a közterületi gyűjtés engedélyköteles, a jogszerű adománygyűjtés nem tolakodó és nem szólítja le erőszakosan a járókelőket. Kétség esetén érdemes ellenőrizni a szervezet hivatalos online felületeit.

A BRFK külön felhívta a figyelmet arra, hogy a téli hónapokban nő a kihűlés veszélye. Amennyiben közterületen fázó, zavart vagy magatehetetlen személyt látnak, azonnal tárcsázni kell a 112-es segélyhívót.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság célja, hogy minden budapesti lakos és a fővárosba érkező vendég biztonságban, békésen és méltósággal élhesse meg az ünnepvárást. A budapesti rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy fogadják meg a tanácsokat, vigyázzanak értékeikre, figyeljenek egymásra, és szükség esetén forduljanak bizalommal a rendőrökhöz – áll a police.hu oldalon elérhető tájékoztatásban.

Kiemelt kép: Idén is kemelt hangsúlyt helyez a karácsonyi vásárok védelmére a BRFK (Fotó: police.hu)