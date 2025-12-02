Számlagyárral összefüggésben emeltek vádat több ember ellen is

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 27 vádlottal szemben emelt vádat egy Baja környéki településen élő férfi által üzemeltetett számlagyár kapcsán elkövetett költségvetési csalások, vesztegetések, közokirat-hamisítások és hamis magánokirat felhasználások miatt.

Az okok többek között költségvetési csalások, vesztegetések, közokirat-hamisítások és hamis magánokirat felhasználások miatt. A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a férfi az ügyvezetése alatt álló cége mellett további három, az akkori párja – az ügy másodrendű vádlottjának – ügyvezetése alatt álló céget is vezetett.

A négy gazdasági társaság valós tevékenységet is végzett, például útfelújítási, útkarbantartási munkákat vállaltak, könyveléssel, gépjármű bérbeadással is foglalkoztak, emellett a férfi a cégek nevében 2016 és 2023 között pénzért fiktív számlákat is kiállított.

A férfi azért, hogy a cégek valós tevékenysége, valamint a kiállított fiktív számlák után keletkezett fizetendő általános forgalmi adóját jogosulatlanul csökkentse, a cégek alá – egymást váltó, esetenként párhuzamosan működő – 12 beszámlázó társaságot szervezett be, amelyek az általános forgalmi adót nem fizették meg.

Nemcsak a beszámlázó társaságok, hanem az azok nevében számlát kibocsátó, szerződéseket aláíró, pénzeket felvevő emberek is változtak, a 7 év alatt a 12 cég kapcsán 8 ember járt el. A fiktív számlák befogadásával a vádlott és párja, a cégeik kapcsán több mint 200 millió forint vagyoni hátrányt okoztak – közölte az ügyészség. A férfi 7 éven át összesen 32 gazdasági társaságot és egyéni vállalkozást szolgált ki fiktív számlákkal, amelyek kiállításáért a bruttó számlaérték 15 százalékát kérte.

Az így kiállított számlák áfa-tartalma megközelítette a 700 millió forintot, míg a férfinek a számlák után járó jogtalan ellenérték meghaladta a 450 millió forintot. A számlák egy részét nemcsak jogosulatlan áfa-csökkentésre, hanem öt pályázat esetében pályázati támogatások jogosulatlan megszerzésére is felhasználták

– tették hozzá.

Az okozott vagyoni hátrányból a terheltek által önkéntes megfizetéssel csaknem 200 millió forint megtérült. Két vádlott a főügyészséggel kötött egyezségben vállalta, hogy az előkészítő ülésig megtéríti a cégeik kapcsán okozott közel 220 millió forintos vagyoni hátrányt.

A nyomozó hatóság emellett 9 gazdasági társaság esetében is zár alá vétellel biztosította az okozott vagyoni hátrány megtérülését, a férfi bankszámláin pedig a bíróság 100 millió forintot meghaladó pénzt zárolt.

A főügyészség 27 emberrel és 25 jogi személlyel szemben emelt vádat; a Baja környéki településen élő férfit 26 rendbeli – az okozott vagyoni hátrány mértékének megfelelően minősülő – költségvetési csalás bűntettével, 14 rendbeli üzletszerűen, bűnszövetségben, önálló intézkedésre jogosult személyként elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével, 2 rendbeli üzletszerűen, bűnszövetségben, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban vesztegetés bűntettével, 8 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével és 41 rendbeli hamis magánokirat felhasználása vétségével vádolja és ezért vele szemben szabadságvesztés büntetés kiszabását és a fiktív számlákért kapott pénz erejéig vagyonelkobzást indítványoz.

Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: Forrás: Facebook/NAV