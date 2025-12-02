Már emberöléssel gyanúsítják a férfit, aki halálra verte áldozatát egy belvárosi szórakozóhelyen

Az egyik belvárosi szórakozóhelyen szombaton történt halálos kimenetelű bántalmazás gyanúsítottját hétfő délután súlyosabb bűncselekmény, emberölés miatt hallgatták ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a rendőrség honlapján közölte, hogy az Életvédelmi Osztályon eredetileg halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indult eljárás a múlt szombaton késő este az egyik belvárosi szórakozóhelyen történt, 25 éves férfi halálát okozó bántalmazás kapcsán. A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták, kihallgatását követően őrizetbe vették.

A beszerzett bizonyítékok alapján, a Fővárosi Főügyészség erre vonatkozó intézkedésével összhangban

a 28 éves A. Lászlót a BRFK Életvédelmi Osztályán hétfőn emberölés bűntett meglapozott gyanúja miatt hallgatták ki

– közölték a Police.hu-n.

Az ügyészség a 28 éves férfi letartóztatását indítványozta

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, a Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett áldozatával az egyik V. kerületi szórakozóhelyen szombat éjjel.

A főügyészség kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a gyanúsított és a sértett múlt szombaton késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen.

A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után ököllel olyan erővel ütötte kétszer fejen a sértettet, hogy a férfi a földre zuhant, elvesztette az eszméletét, majd nem sokkal később – az orvosi ellátás ellenére – meghalt.

Mint ismert, a Morrison’s 2 szórakozóhely részéről, ahol a súlyos bűncselekmény történt, korábban még azt közölték, hogy egyetlen ütés végzett az áldozattal.

A korábban őrizetbe vett férfi által elkövetett bűncselekmény a Fővárosi Főügyészség rendelkezésére álló bizonyítékok alapján az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség indítványt tett a vádlott letartóztatására, mivel álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki. A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan még kedden dönt.

A bűncselekményt követően a sajtóban számos beszámoló jelent meg, állítólagos szemtanúk, az áldozat hozzátartozói, valamint a gyanúsított is megszólalt.

Kiemelt kép forrása: Police.hu