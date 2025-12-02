Indítványozták a letartóztatását a férfinak, aki halálra vert egy embert egy budapesti szórakozóhelyen szombaton

A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat éjjel.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a gyanúsított és a sértett múlt szombaton késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen.

A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után ököllel olyan erővel ütötte kétszer fejen a sértettet, hogy a férfi a földre zuhant, elvesztette az eszméletét, majd nem sokkal később – az orvosi ellátás ellenére – meghalt.

(A szóban forgó szórakozóhely, a Morrison’s 2 korábban még azt közölte, hogy egyetlen ütés végzett az áldozattal.)

A fővárosi rendőrök az elkövetőt már korábban őrizetbe vették. A Fővárosi Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy

az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette.

A főügyészség indítványt tett a vádlott letartóztatására, mivel álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki. A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan még kedden dönt – áll az esetről kiadott közleményben.

Az elkövető egy erdélyi származású kőműves, és azt állítja, hogy nem akart ölni

A 24.hu még hétfőn közölte, hogy információik szerint

a helyszínen elfogott elkövető, a halált okozó testi sértés bűntettével gyanúsított 28 éves férfi, A. László Erdélyből származik, és kőművesként dolgozik Magyarországon.

Információik alapján az elkövető nem ismerte áldozatát. Mint írták, A. László a gyanúsítotti kihallgatásán elismerte, hogy megütötte a 25 éves fiatalt, de állítása szerint ezt csak azért tette, mert az áldozat verekedni akart vele.

„Verekedni akart, mert nem tetszett neki, hogy viccelődök” – mondta állítólag a gyilkossággal vádolt férfi, aki szerint ő csak poénkodni akart a diszkóban, ez azonban nem tetszett a 25 éves férfinak, aki megindult felé. Állítása szerint ő ezt támadásnak vette, és ezért vitte be neki a „megelőző ütéseket”.

Több hozzátartozó is megszólalt, szerintük így történt az eset

A portál idézte a meggyilkolt fiatal édesanyját is, aki szerint a fia egyáltalán nem volt egy kötekedős, balhézós fiú. A közösségi oldalán azt írta, hogy a fia segítőkész volt, teljesen normális életet élt, dolgozott, és néha elment bulizni és kikapcsolódni a barátaival.

Az Index szerint a gyászoló édesanya azt is írta a közösségi médiában a gyilkosnak üzenve: „Akármilyen büntetést kapsz, de remélem, nem úszod meg pár évvel, ott fogsz megrohadni a börtönben, rajtam múlna, halálbüntetést kapnál, mert egy ilyen, embernek nem nevezhető rohadéknak nincs helye egy társadalomban.” Egy másik hozzátartozó pedig a sajtónak elárulta, hogy pontosan miként hallhatott meg két ütéstől a 25 éves fiatal.

„Az orvos annyit mondott, hogy orrtörést szenvedett az ütéstől, és rengeteg vér gyűlt az agyába. A kórházba szállítást követően ismét újraélesztették, és ott kiderült, hogy valószínűleg az esés kapcsán eltört a csigolyája is, de már annyi oxigént vesztett, hogy már nem volt esély”

– fogalmazott a Blikknek a hozzátartozó.

Mindeközben a fiatal édesapja azt mondta a lapnak, hogy sok a téves vagy hiányos információ a fia halálával kapcsolatban. „Bent voltunk a rendőrségen a Teve utcában. Megtudtam, hogy a fiam ártatlanul halt meg, mert egy hölgynek akart segíteni. A. László a hölgyet akarta felcsípni, vagy nem is tudom, a fiam pedig csak annyit kért tőle, hogy »légy szíves, állj hátrébb, segíteni szeretnénk a hölgynek«, miután a hölgy bokája kibicsaklott, és elesett” – fogalmazott, hozzátéve:

„A férfi hátra is lépett. A hölgy akkor még nem állt fel, így a fiam lehajolt hozzá, majd mikor kiegyenesedett, a férfi oldalról kétszer telibe verte a fiamat. Nem egyszer ütötte meg, hanem kétszer. Tehát szándékosan történt a dolog. Ezt több kamera jól kivehetően rögzítette”

– mondta az édesapa a lapnak. Hozzáfűzte azt is: „Az orvosoktól megtudtuk, hogy minimális alkoholt találtak a fiam szervezetében, tehát még csak részeg sem volt. Az elkövető pedig az orrnyergét ütötte meg, ami felcsúszott az agyába, és a kórházi CT- és röntgenfelvételek alapján látták, hogy a vér elöntötte az agyát.”

