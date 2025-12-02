Emberi csontoktól szabadult meg egy házaspár egy ferencvárosi lomtalanításkor

Emberi csontokra bukkant egy kutyasétáltató Ferencvárosban. Helyszíni információk szerint a maradványokat egy IX. kerületben élő házaspár dobta ki, ahol a férj egyetemi professzorként kutatási célokra használhatta a legalább 30–450 éves csontokat.

A Rendészeti Államtitkárság azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy az anatómiai hulladékok kezelésére szigorú szabályok vonatkoznak. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Többdoboznyi emberi csont látványával szembesült egy kutyasétáltató Ferencvárosban. Úgy tudni, hogy a csontokat, akár egy lyukas lábost, egy közelben lakó házaspár dobta ki, mondván, már nincs rá szükségük. Erről a Rendészeti Államtitkárság számolt be a közösségi oldalán.

Az Index úgy tudja, a férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított, a feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel. Ám – amint az a hatóság közleményében is olvasható – arról megfeledkezett, vagy rá se hederített, hogy a hasztalanná vált, az igazságügyi orvosszakértő előzetes véleménye szerint legalább 30–450 éves, különböző korú és nemű emberekhez tartozó csontokkal hogyan kell bánni.

„Az emberi maradványok, anatómiai hulladékok kezelése ennél ugyanis jóval szigorúbban szabályozott, speciális biztonsági és ártalmatlanítási intézkedéseket igényel”

– tették hozzá.

A posztot azzal zárták, hogy a rendőrség eljárást indított az ügyben.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Rendészeti Államtitkárság