Büntetésre számíthat a két nőt bántalmazó budapesti taxis

A 39 éves férfi beismerte a bántalmazást. A rendőrség garázdaság miatt indított eljárást, miközben szakértők szerint akár súlyos testi sértés kísérlete is szóba kerülhet, hiszen az áldozat tompítás nélkül zuhant a betonra.

Kihallgatták a taxist, aki még november végén Budapest belvárosában megütött egy nőt, amitől az eszméletlenül terült el a földön. A 39 éves férfi beismerte a bántalmazást. Elmondása szerint azért ütött, mert az egyik hölgy szidalmazni kezdte, miközben nem a társaság rendelte a taxit, emellett ittasak is voltak. A sofőr garázdaság miatt felelhet. Az interneten terjedő felvételen látható két nő nem jelentkezett a hatóságoknál, sérülésük foka nem ismert.

A Blikk az ügy kapcsán megkereste Horváth László budapesti büntetőjogászt, aki a napilapnak elmondta: a taxis nem csak az engedélyét veszítheti el az incidens miatt.

„Nem a garázdaság miatt, ahhoz önmagában nem kell a sértett, maga a megbotránkoztató, másokban rémületet keltő magatartásforma is elég a jogsértés megállapításához”

– mondta az ügyvéd.

Kiemelte: ha az ütés súlyosabb sérülést is okozhatott volna, akkor a joggyakorlat szerint súlyos testi sértés kísérlete miatt kell eljárni.

„Az ütés erejére, illetve arra figyelemmel, hogy a sértett bábuként, tehetetlenül, tompítás nélkül esett a betonra – ráadásul centikre egy éles kőoszloptól –, az ütés alkalmas lett volna súlyosabb sérülés okozására is”

– tette hozzá Horváth László.

A sértetti provokációt a bíróság nem fogadja el mentő körülményként, hiszen nem az önbíráskodás, a bántalmazás a megoldás egy problémára. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az Indexnek elmondta, a taxisok egész társadalmát felháborította a sofőr viselkedése. Szerinte nem volt olyan veszélyhelyzet, ami ilyen fokú önvédelemre adott volna okot, és a taxisnak egyszerűen el kellett volna hajtania, nem pedig ütni.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: police.hu)