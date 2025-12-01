Kommandósok fogtak el egy hatóságok elől bujkáló férfit – VIDEÓ

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy „Mecsek” kommandósaik november 18-án Vásárosbécen fogtak el egy 32 éves férfit, aki ellen a Pécsi Törvényszék 2024 augusztusában nemzeti, majd – miután felmerült, hogy a férfi esetleg külföldön tartózkodik – 2025 júliusában európai elfogatóparancsot adott ki.
A tájékoztatás szerint
a férfi a garázdaság és testi sértés miatt kiszabott jogerős börtönbüntetését az előirt határidőig nem kezdte meg, hanem több mint egy évig elrejtőzött a hatóságok elől.
Elfogását követően a szigetvári nyomozók átadták őt a büntetés-végrehajtási intézetnek – áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)