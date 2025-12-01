Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Kommandósok fogtak el egy hatóságok elől bujkáló férfit – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
Forrás: Police.hu
2025.12.01. 14:52

Főoldal / Kékfény

| Szerző: hirado.hu
A Baranya vármegyei rendőrség kommandósai elfogtak egy somogyapáti férfit, aki nem kezdte meg időben szabadságvesztésének letöltését, több mint egy évig bujkált a hatóságok elől.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján számolt be arról, hogy „Mecsek” kommandósaik november 18-án Vásárosbécen fogtak el egy 32 éves férfit, aki ellen a Pécsi Törvényszék 2024 augusztusában nemzeti, majd – miután felmerült, hogy a férfi esetleg külföldön tartózkodik – 2025 júliusában európai elfogatóparancsot adott ki.

A tájékoztatás szerint

a férfi a garázdaság és testi sértés miatt kiszabott jogerős börtönbüntetését az előirt határidőig nem kezdte meg, hanem több mint egy évig elrejtőzött a hatóságok elől.

Elfogását követően a szigetvári nyomozók átadták őt a büntetés-végrehajtási intézetnek – áll a Police.hu oldalon elérhető közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Kapcsolódó tartalom

bűncselekményelfogás Mecsek kommandórendőrség Pécs

Ajánljuk még

 