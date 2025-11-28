Robbanást okozott egy férfi egy bevásárlóközpontban, miközben töltőgázt akart szívni

Robbanást okozott egy kecskeméti férfi az egyik budapesti bevásárlóközpontban, amikor a mellékhelyiségben gyújtótöltő-gázpalackból akart gázt szívni. Az illetőt égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba, a mellékhelyiségben három ajtó kitört, a vécécsészék megrongálódtak. A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.

A helyszín közelében, kezében gyújtótöltő-gázpalackokat rejtő nejlonszatyorral fogtak el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) járőrei egy 43 éves kecskeméti férfit, aki egy bevásárlóközpont mellékhelyiségében akart töltőgázt szívni – közölte a Belügyminisztérium rendészeti államtitkársága pénteken a Facebook-oldalán.

Tájékoztatásuk szerint

a férfi magára zárta a vécéajtót, ám a művelet közben a töltőgázt tartalmazó palack berobbant, majd ezt követően az illető mindenét hátrahagyva elmenekült.

Egy, a detonáció idején szintén ott tartózkodó, az egészről mit sem sejtő fiatalember rohant segítségért, neki megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja.

A mentők a robbanást okozó férfit égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba.

A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a vécécsészék megrongálódtak.

A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz – áll az államtitkárság által kiadott közleményben.

Kiemelt kép: A megrongálódott mellékhelyiség, ahol robbanást okozott a töltőgázt szívó férfi (Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala)