Kétszer is el akarták lopni ugyanazt a Mustangot Újpesten, azonban egyszer sem sikerült

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Zseblopási Alosztály nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőket. Nem voltak ismeretlenek a hatóságok előtt, így felmerült, hogy nem fognak együttműködni a rendőrséggel, ezért másnap bevetési egységekkel fogták el őket – írja a Police.hu.
Az 51 éves K. Sándort a Terrorelhárítási Központ, míg a 44 éves J. Istvánt a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai fogták el egy Pest vármegyei településen. A nyomozók mindkét férfit jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanújával hallgatták ki.
Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.
A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottaktól a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)