Kétszer is el akarták lopni ugyanazt a Mustangot Újpesten, azonban egyszer sem sikerült

2025.11.28. 16:27

Egy IV. kerületben parkoló Ford Mustangot próbáltak ellopni november 23-án este. Az elkövetőknek sikerült kinyitni a jármű ajtaját, beindítani azonban már nem tudták, mindössze a fényszórókat kapcsolták be. Egy órával később visszatértek, és újra be akarták indítani az autót, ám ezúttal is csak a világítóberendezést hozták működésbe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Zseblopási Alosztály nyomozói azonosították a feltételezett elkövetőket. Nem voltak ismeretlenek a hatóságok előtt, így felmerült, hogy nem fognak együttműködni a rendőrséggel, ezért másnap bevetési egységekkel fogták el őket – írja a Police.hu.

Az 51 éves K. Sándort a Terrorelhárítási Központ, míg a 44 éves J. Istvánt a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai fogták el egy Pest vármegyei településen. A nyomozók mindkét férfit jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanújával hallgatták ki.

Őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A nyomozók lefoglalták a gyanúsítottaktól a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

 

