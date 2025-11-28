Az aszódi halálos balesetet okozó férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Budakörnyéki Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és minősített segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt indítványozza a letartóztatását annak a férfinak, aki Aszódon halálos közúti balesetet okozott, majd a helyszínről elmenekült – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfi hétfőn Aszódon vezette azt a személygépkocsit, amelyben ismerőse és a várandós élettársa is utazott. A férfi a megengedett sebesség többszörösével haladt egy kereszteződés felé, amelyhez ekkor ért oda a sértett a gépkocsijával, amelynek anyósülésén foglalt helyet a sértett lánya.

A gyanúsított olyan nagy sebességgel haladt, amely a sértettet megakadályozta abban, hogy a gyanúsított tényleges sebességét helyesen felmérhesse, ennek következtében, amikor a sértett a balra kanyarodást megkezdve behaladt a kereszteződésbe, a gyanúsítotti jármű eleje nekiütközött a sértett által vezetett személygépkocsi jobb oldalának. A sértetti gépkocsi megpördült, majd az árokba csapódott, míg a vádlott által vezetett személygépkocsi lesodródott az útról és villanyoszlopnak ütközött.

A vádlott gépkocsijában ülő két utas és a sértetti gépkocsi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg a sértett lánya a helyszínen életét vesztette

– közölték.

A gyanúsított az ütközést követően kiszállt a gépkocsiból, majd anélkül, hogy a meggyőződési, segítségnyújtási kötelezettségének eleget tett volna, a helyszínről elment. Az ügyészség ismertetése szerint

a rendőrök a szökésben lévő elkövetőt elfogták, őrizetbe vették, és gyanúsítottként kihallgatták .

A vádhatóság szerint a gyanúsított letartóztatása azért indokolt, mert a büntetett előéletű férfi a helyszínt elhagyta, a hatóságok elől megszökött, így esetében fennáll annak lehetősége, hogy az eljárás során elérhetetlenné válna, a büntetőeljárás alól kivonná magát.

Megjegyezték, hogy a férfinak soha nem volt jogosítványa, ennek ellenére 2022-óta rendszeresen vezetett gépjárművet, amiért több alkalommal is elmarasztalták. A gyanúsított ellen jelenleg több büntetőeljárás van folyamatban, köztük közúti veszélyeztetés miatt is, ezért a gyanúsítottnál a bűnismétlés veszélye is reálisan fennáll. A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni pénteken.

Kiemelt kép: Tűzoltók egy összeroncsolódott személyautó mellett Aszódon, a hétfői halálos baleset helyszínén (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)