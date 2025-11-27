Videón a terézvárosi autós üldözés: jogosítvány nélkül, bedrogozva, forgalommal szemben menekült a rendőrök elől egy férfi

A rendőrök november 22-én este egy 31 éves sofőrre figyeltek fel Terézvárosban, miután a férfi a tilos jelzés ellenére hajtott át a jelzőlámpán, és bizonytalan úttartással közlekedett. Amikor a járőrök meg akarták állítani, a férfi nem tett eleget a felszólításnak, hanem menekülni próbált, miközben egymás után követte el a közlekedési szabályszegéseket, így elkezdődhetett az üldözés.

A sofőr behajtani tilos tábla ellenére jobbra fordult, majd a forgalommal szemben folytatta útját. Hirtelen gyorsított, később balra kanyarodott, és ismét a kötelező haladási irányt megszegve haladt tovább. A menekülésnek végül egy szemből érkező jármű vetett véget, amely miatt kénytelen volt megállni. A rendőrök többszöri felszólítás után tudták kiszállítani a járműből.

A férfi megbilincselését követően a rendőrök üvegpipát találtak a bal első ajtó rekeszében és a középkonzolon is. A hátsó ülésen lévő hátizsákból különféle tokokból és tasakokból, valamint a sofőr alsóneműjéből összesen mintegy 370 gramm kábítószergyanús anyag került elő.

A rendőrök megállapították, hogy a férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul a járművezetéstől is el volt tiltva.

Előállították a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányságára, ahol droggyorstesztet végeztek vele, amely THC-ra, kokainra és amfetaminra is pozitív eredményt mutatott.

A férfit kábítószer-kereskedelem bűntett és az eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Kiemelt kép forrása: Facebook/BRFK Budapesti Rendőr-Főkapitányság