Letartóztattak két férfit, akik munkahelyükön alufóliába csomagolva árultak kábítószert kollégáiknak

Letartóztattak két kábítószer-kereskedéssel gyanúsított férfit, két vásárlójukat és egyikük feleségét – aki rendőr volt – fogyasztással gyanúsítják - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel csütörtökön.

Azt írták, a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítése alapján indult nyomozás adatai szerint egy békési férfi 2024 szeptemberétől – részben egy Csongrád-Csanád vármegyei férfitól –

kannabisz növényi törmeléket szerzett, azokat egygrammos alufólia pakkokba átcsomagolta és havi rendszerességgel értékesítette munkahelyén egy kollégájának és egy további személynek.

A férfi otthonában – ahol rendőrként dolgozó feleségével lakott – kábítószergyanús anyagokat foglaltak le. Mind az öt embertől vér- és vizeletmintát vettek, amelyek pozitívak lettek.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a békési és a csongrádi férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg a két vásárlót és a nőt fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás vétségével gyanúsítja. A gyanúsítottak részben elismerték a bűncselekmények elkövetését.

A nyomozó ügyészség a bűnismétlés, a szökés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére tekintettel indítványozta mindkét kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. Mindkét férfi követett már el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt korábban. Közölték azt is, hogy a rendőr szolgálati jogviszonya időközben megszűnt.

A letartóztatásban lévő gyanúsítottak által elkövetett bűncselekményt a törvény kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni – tették hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)