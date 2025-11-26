Megöltek egy idős embert Komádiban, a rendőrök elfogták a gyilkosság gyanúsítottját

Holtan találtak rá egy idős, 84 éves nyugdíjas férfira a Hajdú-Bihar vármegyei Komádiban, akinek a halálát idegenkezűség okozta. A rendőrök elfogták a tettest, és emberölés gyanúja miatt bűnügyi őrizetbe vették.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak a police.hu oldalon elérhető beszámolója szerint ismerősei találtak rá egy idős férfira az otthonában múlt hétfőn, azonnal hívták a mentőket és a rendőrséget. A 84 éves nyugdíjason már nem lehetett segíteni, és a szemle során kiderült, hogy a halálát idegenkezűség okozta. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak Komádiban, minden szomszédot meghallgattak, nyomról nyomra jártak, és azonosították a feltételezett elkövetőt. Az adatok szerint a 47 éves helyi férfi ismerte későbbi áldozatát.

A gyilkosság napján átment hozzá, egy fejszével többször fejbe vágta, majd egy fűkaszát és egy láncfűrészt zsákmányolva elmenekült. Hamar túladott a gépeken, és úgy tett, mintha mi sem történt volna.

A helyi rendőrök, a bűnügyi igazgatóság nyomozói és a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársai kedden ütöttek rajta az otthonában.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indított eljárást vele szemben. A nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Kiemelt kép: A komádi gyilkos elfogásának pillanata (Fotó: police.hu)