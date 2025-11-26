Lecsaptak a pénzügyőrök egy bolgár zárjegyes cigarettát csempésző angol rendszámú járműszerelvényre

A pénzügyőrök 1190 doboz bolgár zárjegyes cigarettát találtak egy angol rendszámú járműszerelvényben az M5-ös autópályán – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a pénzügyőrök az autópálya tengelysúlymérő állomásán állították meg a Bulgária és Anglia között közlekedő járműszerelvényt. A tréler fémszerkezetének sarkaiban friss festéknyomok látszottak. A járőrök ezután alaposan átvizsgálták a jármű zártszelvényű vázát, ekkor vették észre, hogy a csövek nem üresek:

1190 doboz különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint hárommillió forint értékben.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, a sofőr több mint négymillió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)