Csaknem három évtized után fogták el a veszprémi alvilági figura felrobbantóit – VIDEÓ

Huszonnyolc év után fogták el veszprémi alvilág meghatározó szereplője autójának felrobbantóit. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán tartott sajtótájékoztatót a közel három évtizedes rejtély megoldásáról.

A KR NNI-nek a police.hu oldalon is közzétett tájékoztatójában felidézték, hogy 1997. augusztus 13-án a 7217-es úton, Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között felrobbant Molnár Péter autója. A veszprémi alvilág meghatározó szereplője a detonáció során azonnal meghalt, míg utasa életveszélyesen megsérült.

A rendőrség évtizedekig megoldatlan ügyként kezelte az előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölést. A KR NNI és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) közös nyomozócsoportja 2012 óta elemzi és deríti fel a legsúlyosabb, máig megoldatlan, a 90-es években elkövetett életellenes és robbantásos bűncselekményeket. Évről évre elővették ezt az ügyet, majd eljutottak arra a pontra, amikor az információk alapján meg lehetett állapítani, hogy kik és milyen módon követték el a bűncselekményt.

A nyomozóknak sikerült összerakniuk a bűneset valamennyi mozaikdarabkáját, így teljes képet kaptak az 1997 augusztusában történtekről.

A gyanú szerint T. Tibor és Gy. László 1997 nyarán elhatározták, hogy megölik riválisukat, Molnár Pétert. Egyrészt üzleti érdekeltségeit akarták megszerezni, másrészt nem szerették volna, hogy terhelő vallomást tegyen rájuk egy folyamatban lévő eljárásban. A két férfi B. Rolandot bízta meg a gyilkossággal, aki B. Ferenccel együtt vállalta a feladatot. Kétszer is megkísérelték megölni Molnárt, amiben S. Lajos is segítette őket. Az eredeti terv szerint a célkeresztbe vett vállalkozót az otthonában akarták lelőni, azonban ez meghiúsult. Ezt követően döntött úgy T. Tibor, Gy. László, B. Roland, B. Ferenc, S. Lajos és B. László, hogy felrobbantják a férfit. Molnár Péter és egy ismerőse a 7217-es úton haladt Veszprémből Balatonalmádi felé, amikor a robbanószerkezet felrobbant. Molnár Péter azonnal meghalt, míg életveszélyes sérüléseket szenvedett utasának életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.

Múlt kedden fogták el a gyilkosság még szabadlábon lévő gyanúsítottjait

A 28 évvel ezelőtt történtek rekonstruálása, valamint valamennyi személyi és tárgyi bizonyíték összegyűjtése után a KR NNI nyomozói, bevetési egysége és az NVSZ védelmi tisztjei a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeivel közösen múlt kedden elfogták a 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, míg az 54 éves S. Lajost Budapesten. Az 59 éves Gy. Lászlót, az 54 éves B. Lászlót és az 53 éves B. Ferencet más bűncselekménnyel kapcsolatban már letartóztatták, illetve kiszabott szabadságvesztésüket töltik büntetés-végrehajtási intézetben. A nyomozók mind a hat személyt gyanúsítottként hallgatták ki előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt.

A bíróság a most elfogott tettesek közül kettőnek a letartóztatását, egynek a bűnügyi felügyeletét rendelte el.

Az eljárás tovább folytatódik a gyanúsítottak bűnösségét alátámasztó további bizonyítékok beszerzése érdekében, hogy a nyomozók az iratokat vádképesen tudják átadni az ügyészségnek

– tájékoztatott a rendőrség.

Továbbra is kiemelten kezelik a korábbi súlyos bűnügyeket

A 90-es évekbeli, illetve a 2000-es évek eleji leszámolásos ügyeket, gyanús eltűnéseket a KR NNI és az NVSZ kiemelten kezeli, évről évre leporolja újabb bizonyítékok után kutatva. Egyetlen ügyet sem felejtenek el. A cél, hogy emberölés ne maradjon felderítetlen. Vannak olyan esetek, amikre a rendőrség különös, kiemelt figyelmet fordít. Ilyen a tárnoki Radics család ügye is. A 2002-es rejtélyes tárnoki bűncselekmény során Radics Attila és élettársa mellett a 3 és fél éves gyermekük is eltűnt a családi házukból. A KR NNI újra elővette a nyomozást, mely már emberölés gyanúja miatt folyik. Az országos rendőrfőkapitány megemelte a kitűzött nyomravezetői díjat, mivel a rendőrség újabb információkat remél, amelyekkel felelősségre vonhatják az elkövetőket. A KR NNI számít az állampolgárok segítségére, és várja a bejelentéseket.

Jeney Áron r. dandártábornok, a KR NNI igazgatója és Hiripi Gábor r. alezredes, a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztály vezetője által tartott sajtótájékoztató teljese anyaga az alábbi videóban megtekinthető.

Kiemelt kép: police.hu